Devises : l'Euro chute de -0,7%, $ au + haut depuis 15/7/2020

(CercleFinance.com) - L'Euro s'était distingué jeudi en prenant près de 0,3% contre toutes devises, il les reperd allègrement ce soir avec un lourd -0,7% à 1,1280/$ et un test des 1,1250/$ au plus bas du jour.

Les risques de reconfinement en Europe (en Autriche, c'est acté) pour cause de 5ème vague (qui reste plus basse que la 4ème et cause peu d'hospitalisations 'Covid', comme au Royaume-Uni en juillet qui avait décidé de 'vivre avec') ont provoqué une vague de 'risk-off', et donc de nette détente des taux dans l'Eurozone (-6Pts en moyenne), nos OAT sont même repassées en territoire négatif pour la 1ère fois depuis le 29 septembre.

Les Bunds ont également effacé -6Pts à -0,3400% alors que l'indice des prix à la production atteint un stratosphérique +18,4% en octobre, un zénith depuis 71 ans (1951).

L'Euro perd également du terrain contre le Franc suisse (-0,45% à 1,04750), lequel affiche +5% en 2 mois (109,4 le 20/09) et -7% depuis le 28/02 (1,115/E).

La BCE semble avoir convaincu les cambistes qu'elle ne touchera pas aux taux avant début 2023 alors que la FED pourrait être tentée de forcer l'allure.

Le risque inflationniste est évoqué à chacune des intervention des membres de la FED ces derniers jours.

' John Williams, de la Fed de New York, a déclaré que l'inflation devient plus généralisée et que les attentes concernant les futures augmentations de prix sont en hausse, la FED ne doit pas oublier que son mandat comporte également une obligation d'assurer la stabilité des prix '.

Le Dollar gagne +0,25% face au Yen, à la Livre et le Franc suisse, une performance homogène.

Le Dollar index termine la semaine en hausse de +0,5% et proche de ses sommets annuels à 96,05... et surtout de mi-juillet 2020