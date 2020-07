Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'Euro cale face au $ qui recule pour la 13ème fois Cercle Finance • 28/07/2020 à 19:03









(CercleFinance.com) - Petite accalmie sur le FOREX où le Dollar tente de mettre fin à une hémorragie de 12 séances de baisse consécutive dont l'Euro a profité pour passer de 1,12850 à 1,1780/$ (il valait 1,078 le 14 mai, il a donc pris +10Cts, ou +10%, en 2 mois et demi). Mais le 'Dollar Index' ne parvient pas à finir dans le vert: le $ recule en effet de -0,3% face au yen à 105,05 et de -0,5% face à la Livre vers 1,2950... et mêm de -0,05% face au Dollar canadien à 1,3350: c'est donc globalement, une 13ème séance négative. C'est la FED qui continue de donner le ton: elle fait savoir ce mardi qu'elle maintiendrait son programme de soutien monétaire tous azimuths jusqu'à la fin de l'année: c'est donc 'open bar' sur les liquidités 5 mois de plus. Côté chiffres macro, l'indice mensuel des prix immobilier US calculé de S&P/CoreLogic/Case-Shiller rechute de -3,9% en juin (par rapport à mai) dans les 20 principales métropoles américain. Mais sur 12 mois, les prix des logements affichent toujours une hausse de +3,7%, et elle atteint +4,5% sur le prix des maisons par rapport à juin 2019. Petite déception avec la confiance des consommateurs qui rechute vers 92,6 contre 98,3 en juin (chiffre révisé par le Conference Board): le consensus tablait sur une légère dégradation vers 96. Rappel: le baromètre du Conference Board a inscrit ses 2 extrêmes à 2 mois de distance : 85.7 fin mars après un plus haut de 20 ans à 132.6 en février.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.