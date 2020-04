Devises : l'Euro affaibli par laxisme sur les collatéraux BCE

(CercleFinance.com) - Le Dollar se raffermit contre l''Euro et le Franc suisse avec +0,6% à 0,977, mais il s'effrite face au Yen (-0,25%) et recule plus nettement face au Dollar canadien (-0,7% à 1,4060).

Il gagne donc encore du terrain face à l'Euro: le mouvement amorcé depuis 48H s'accélère (-0,55% vers 1,0765), ce qui est compréhensible puisque la BCE vient de changer ses propres règles en matière de 'collatéraux' éligibles pour obtenir fournir des liquidités aux banques.

La BCE acceptera désormais des garanties sous forme de dettes subissant une notation 'non grade' ou 'spéculative'.

Cela signifie que la BCE est désormais le seul acteur de référence, omniprésent, omnipotent, fixant la valeur de tous les actifs et en priorité celle des dettes souveraines.

Demain, Standard & Poors pourrait faire basculer la notation de la dette italienne vers 'BB' (catégorie spéculative'), il semble donc que la BCE ait pris les devants, mais au prix d'une entorse à une règle sur laquelle la Bundesbank et la Finlande se montraient intransigeantes.

L'Euro subit également le contrecoup de stats 'macro' bien pires que prévues, et de très loin, les pires de l'histoire.

l'indice PMI flash composite IHS Markit s'est notamment effondré à 13,5 en avril, se repliant par rapport au creux historique de mars (29,7) et signalant ainsi de loin la plus forte contraction de l'activité globale enregistrée en plus de vingt ans d'enquête.

L'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France s'est replié à 11,2 en avri pour établir un nouveau record à la baisse. Le PMI des 'services' s'effondre de 27,4 vers 10,4, le PMI manufacturier de 37,5 vers 31,5.

En Allemagne, le PMI 'composite' plonge de 31 vers 17, le PMI des 'services' de 31,7 vers 15,9, le PMI manufacturier de 39 vers 34,4.

Le Dollar n'a pas bronché à 14H30 lors de la parution des inscriptions aux allocations hebdomadaires au chômage aux États-Unis : le Département américain du Travail a recensé 4.427.000 nouveaux inscrits à comparer à 5.237.000 la semaine précédente (5.245.000 en estimation initiale) alors que le consensus visait 4,2 millions d'inscriptions.

Le nombre total d'inscrits aux 'allocs' sur 4 semaines s'établit à 18,44 millions, et sur les 5 dernières semaines, ce sont environ 26 millions de personnes qui se sont inscrites à l'assurance-chômage.

L'essentiel des licenciements s'opère au sein du secteur tertiaire comme en témoigne le plongeon du PMI IHS/Markit des 'services' aux US, vers 27 contre 39,8 (le PMI manufacturier chute vers 36,9 contre 48,5 en mars).

Le PMI des services s'inscrit également a son plus bas historique.

La conjoncture n'est pas plus engageante du côté du secteur immobilier puisque le Département du Commerce fait état ce jeudi d'une chute de -15,4% des ventes de logements neufs à 627.000 en rythme annualisé au mois de mars.

Le nombre de transactions du mois de février a par ailleurs été révisé en baisse, à 741.000 au lieu de 765.000 comme annoncé initialement.