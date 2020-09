Devises : l'Euro affaibli par Ch.Lagarde et la peur du Covid

(CercleFinance.com) - Christine Lagarde a provoqué un brusque mouvement de change sur la paire E/$ en déclarant que la BCE disposait encore d'une large gamme d'outils pour soutenir la croissance et qu'elle intégrait effectivement la parité Euro-Dollar dans la mise en oeuvre de sa politique monétaire.

Le Dollar s'est redressé de +0,8% vers 1,1740 face à un Euro qui s'affaiblissait contre toutes devises: -0,5% face au Yen et Franc Suisse (1,08) à la Livre vers 0,9165.

Le Dollar bondit également face au Dollar canadien de +0,9% vers 1,33 et face à la Livre vers 1,28.

L'Euro est également pénalisé par la peur d'un possible reconfinement -au moins partiel- de nos économies alors que les médias multiplient les reportages démontrant la recrudescence des cas de contamination au Covid-19, avec la présentation de courbes ascendantes paraboliques (plus on teste, plus on détecte de personnes 'positives', mais le taux reste voisin de 5%) et des scénarios de multiplication des décès d'ici 1 mois qui égaleraient le décompte macabre de la mi-mars en Europe.

'L'Europe continue d'évoluer dans la mauvaise direction, et à un rythme rapide qui menace de la faire passer devant les Etats-Unis en termes de nouvelles contaminations', s'alarment ainsi les équipes de Danske Bank.

'La France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont été sévèrement touchés, tandis que des pays comme l'Allemagne et l'Italie semblent pour le moment préservés en dépit d'une récente remontée des infections', poursuit la banque danoise.

'Un élément important est l'absence de remontée significative des chiffres des décès', note l'établissement nordique (mais en France, des épidémiologistes viennent présenter des scénarios catastrophes pour dès mi-octobre sur les plateaux des chaines d'Info).

Les marchés ont ignoré la 'peur' tout l'été, mais ils prennent conscience avec l'exemple britannique et surtout israélien (c'est un nouveau 'lockdown' total de 3 semaines)que les gouvernements sont prêts à casser les reins de la reprise au nom de la sécurité sanitaire.