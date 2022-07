Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: l'Euro à 1,0240, le $-Index perd 2,7% en 3 séances information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 19:59

(CercleFinance.com) - L'Euro poursuit sa remontée et double la mise avec 1% de plus ce mardi, ce qui porte à +2% sa hausse en moins de 48H, et +3% depuis le 14 juillet.



Un zénith a été inscrit à 1,0269$ avant un petit pullback vers 1,0240: les cambistes ont pris connaissance d'une dépêche de Bloomberg qui croit savoir que la BCE ne se contentera pas de +25Pts jeudi et relèvera le loyer de l'argent 50Pts de base, mettant également un terme aux taux négatifs sur les prises en pension spéciales sensées dissuader les banques de garder des liquidités en réserve.

Les cambistes font le pari que la FED ne relèvera son taux directeur 'que' de +75Pts de base alors les chiffres de l'inflation de juin avaient fait grimper la probabilité d'un tour de vis de +100Pts.



En Europe, l'inflation a été confirmée par Eurostat à 8,6% en juin, contre 8,1% en mai, et celui de l'Union européenne s'est monté à 9,6%, contre 8,8% le mois précédent.



Le Dollar Index a encore consolidé, pour la 3ème séance consécutive, de -0,7%, vers 106,6 alors que le Dollar a perdu 0,4% face à la Livre, -0,7% face au Dollar canadien et -0,9% face au Franc suisse (stable face à l'Euro vers 0,9915).



Aux Etats Unis, le chiffre du jour a été jugé 'faible' avec une baisse de -2% des mises en chantier de logements en données CVS le mois dernier: selon le Département du Commerce, les mises en chantier reculent à 1.559.000 en rythme annualisé, un niveau un peu inférieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui tassé de 0,6% à 1.685.000 en juin, un niveau à peine au-dessus de l'estimation moyenne des économistes.