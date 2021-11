Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'entame du 'tapering' est un total 'non-événement' information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 19:09









(CercleFinance.com) - La séance a été calme jusque vers 19H sur le FOREX, en amont de la décision de la FED en matière de normalisation monétaire. Selon un large consensus, le 'tapering' va débuter dès ce mois de novembre, par une réduction de -15Mds$ des rachats mensuels (-10Md$ de bons du Trésor, -5Mdfs$ d'instruments divers, dont dettes d'entreprises) jusqu'à l'été prochain (une 1ère hausse de taux devrait suivre dès le mois de juillet 2022). Le Dollar perd un peu de terrain après l'annonce -conforme aux attentes- de la FEC et il reste peu changé à mi-séance (à New York) face aux autres devises: il perd un peu de terrain (-0,5%) face à la Livre, à 1,3645, et il s'effrite de 0,2% face au Franc suisse à 0,9125. Il reste stable face à l'Euro à 1,1585 et au Yen à 113,95. C'est donc un 'non-événement', tout comme l'avait été en début d'après-midi la publication de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé. ADP fait état de 571.000 créations de jobs en octobre, un nombre largement supérieur à l'estimation moyenne des économistes, après les 523.000 créations de septembre (révisées d'une estimation initiale qui était de 568.000). Les créations de postes en octobre se sont largement concentrées dans les 'services' (+458.000 dont 185.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que le secteur de la production de biens en a créés 113.000. Bonne surprise également du côté de l'indice non manufacturier de l'Institute for Supply Management : l'ISM des 'services' grimpe de 61,9 à 66,7 d'un mois sur l'autre. Enfin, dernier chiffre paru ce mercredi, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de +0,2%, pour un seizième mois sur 17 en septembre. Le Département du Commerce américain précise que le montant s'élève à 515,9 milliards de dollars. Ni le Dollar ni les T-Bonds n'ont à aucun moment réagi aux chiffres ci-dessus, ni au communiqué de la FED: les T-Bonds affichaient +1,5Pt vers 1,562% dès la mi-journée, les Bunds et OAT se détendaient symétriquement de -1Pt depuis ce matin.

