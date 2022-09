Devises:l'effondrement de la Livre sous 1,09$ est historique information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 17:46

(CercleFinance.com) - L'un des 'faits du jour', pour les membres de l'UE, c'est le nouveau record de faiblesse (depuis 20 ans) inscrit par l'Euro face au billet vert (+1,4%) autour de 0,9700)... ce qui invite à s'interroger à la fois sur le contexte géopolitique et les perspectives économiques des prochains jours et prochaines semaines en Europe.



Mais c'est presque anecdotique en regard du plongeon de la Livre face au Dollar avec -3,2% à 108,98 (malgré des Gilts à 3,84%): une crise de confiance majeure semble s'enclencher au Royaume Uni.



Les désordres monétaires sont en effet les marqueurs imparables d'une situation délétère : il faut remonter des décennies en arrière pour observer de tels écarts du la 'cable' (la paire $/£).

La chute de l'Euro et l'effondrement de la Livre propulsent le '$-Index' +1,3% plus haut, vers un nouveau record de 112,80.

Le Dollar gagne également +0,4% face au Franc suisse et +0,6% face au $ canadien.



Pour prendre la mesure de la gravité de ce qui se déroule en parallèle avec la chute de la Livre, les Gilts britanniques voient leur rendement flamber de +32Pts à 3,815% et dépasser de 10Pts celui des T-Bonds US (3,72%, soit +2Pts): un plan de 200Mds£ pourrait être déclenché pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et éviter des milliers de faillites d'entreprises, plombées par l'envol des prix de l'énergie.



Il s'agit d'un véritable krach obligataire au Royaume Uni puisque les Gilts affichent +70Pts en une semaine, +50Pts en 48H et +120Pts depuis le 1er septembre.

Le '2 ans' affiche +50Pts en une séance : un effondrement historique !