Devises : l'E, la devise la plus faible, le Yen le plus fort

(CercleFinance.com) - Le Dollar avait lourdement chuté lundi, il ne reprend pas un pouce de terrain ce mardi : le '$-Index' s'effrite même de -0,1% à 104,05.

C'est donc l'Euro qui a faibli, contre toutes devise et notamment le billet vert : -0,2% vers 1,0875.

L'Euro perd également 0,95% face au Franc suisse (0,9670), lequel avance de +0,7% face au Dollar.



Mais la devise la plus vigoureuse fut le Yen qui s'envole de +1% face au Dollar à 154,55 et de +1,2% face à l'Euro vers 166,20.

La BoJ est-elle intervenue pour 'appuyer' le rebond amorcé la veille ?

Ryozo Himino, le vice-gouverneur de la BoJ, a déclaré ce mardi que la BoJ devait être 'très vigilante' quant à l'impact que les fluctuations du Yen pourraient avoir sur l'inflation dans l'orientation de sa politique monétaire.

L'Euro s'est retrouvé lanterne rouge sur le FOREX ce mardi alors que les marchés ont pu prendre connaissance (ce matin) d'un reflux du chômage en Allemagne au mois de mai laissant entrevoir un possible lent redémarrage de la croissance.



Selon des données publiées mardi par l'Office fédéral du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé le mois dernier de 27.000 à environ 2,72 millions en données ajustées des variations saisonnières.



Aux Etats Unis, le chiffre le plus attendu, c'était le rapport Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey): le département du Travail a recensé 8,059 millions d'offres de travail en avril (soit -296.000), et les offres de mars ont été revues à la baisse, à 8,355 millions.

Demain, les investisseurs découvriront l'enquête mensuelle d'ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé.



La faiblesse de l'Euro semble s'expliquer par la conviction que la BCE baissera bien ses taux directeurs jeudi (de 4,00% vers 3,75%).

Cette décision de la BCE, sera suivie d'une conférence de presse très attendue de sa présidente Christine Lagarde qui pourrait donner des indications concernant la future trajectoire des taux cet été.

En effet les pressions inflationnistes ne refluent que très graduellement sur le Vieux Continent... et les coûts salariaux devraient rester supérieurs à +4% en rythme annuel d'ici la fin de l'année.



Le facteur positif de ces dernières 48H, c'est l'impact déflationniste du repli du pétrole, le Brent Mer du Nord (-1,5% vers 77$) confirme son repli sous la barre des 80 $ le baril s'enfonce sous 78$ pour la première fois depuis février malgré la prolongation par l'Opep+ de son accord de limitation de la production.





