Devises: l'E/$ affaibli par l'IFO, le '$-Index' défend 100,7

(CercleFinance.com) - Le FOREX a été relativement calme en ce lundi, jour férié à la 'City' (summer banking Holliday) et l'Euro est la devise qui a fait preuve de la plus grande vulnérabilité puisque c'est l'une des rares à avoir perdu 0,3% contre le Dollar (à 1,1160), contre le Franc suisse (-0,35% à 94,55) et contre le Dollar canadien (-0,45%).



Le 'Dollar Index' continue de préserver les 100,65/100,70 et grappille 0,2% vers 100,90 : il continue cependant d'évoluer sur le fil du rasoir, en attendant la publication du 'PCE' vendredi, et des chiffres relatifs aux ventes de détail en milieu de semaine.

En attendant, les commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet ont rebondi de +9,9% le mois dernier, selon le Département du Commerce, après une chute de -6,9% en juin.



Toutefois, en excluant le secteur des transports (principalement l'aéronautique), aux variations habituellement erratiques et dont les commandes ont cette fois-ci grimpé de 34,8%, les commandes américaines de biens durables se sont tassées de 0,2% en juillet en rythme séquentiel.



Ces performances contrastées n'ont pas modifié la perception d'une économie américaine toujours robuste et qui ralentit lentement.



Le Dollar ne lâche plus de terrain depuis le discours de Powell (ce vendredi 23 août) ne laissant planer aucune ambiguïté sur l'amorce -tant attendue puisque le feuilleton depuis fin octobre 2023- d'un cycle de baisse de taux à l'issue de la réunion de la FED des 18/19 septembre prochain.

Le seul suspens réside dans l'ampleur du 1er geste qui sera de -25Pts (selon 70% des opérateurs) ou de -50Pts (pour 30% des sondés) si les paramètres économiques US se dégradaient soudainement.



L'euro a été affaibli par le recul du moral des chefs d'entreprises allemands s'est inscrit : selon l'indice IFO, le climat des affaires se dégrade de 87 points en juillet à 86,6 points en août, démontrant que 'l'économie allemande s'enfonce de plus en plus dans la crise'.



L'institut de recherche munichois rapporte en effet que les entreprises ont estimé que leur situation actuelle s'était aggravée, et que leurs attentes étaient plus pessimistes, les sous-indices de la situation présente et des perspectives s'étant tous deux repliés.



En Espagne, le taux de variation annuelle de l'indice général des prix industriels (IPRI) espagnol s'est établi à -1,4% pour le mois de juillet, soit 1,8 point de plus que celui observé en juin (-3,2%), selon l'institut national de statistiques.







