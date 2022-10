Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: l'E/$ affaibli par initiative allemande de relance information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 19:59









(CercleFinance.com) - Jour plutôt calme sur le Forex, mais l'Euro a continué de glisser face au $ (-0,4% vers 0,9700): les transactions ont tourné un peu au ralenti car c'était jour férié aux Etats Unis (marchés de taux fermés mais pas W-Street a rouvert).

L'Euro a été affaibli par une annonce : l'Allemagne va en effet mettre le paquet pour soutenir ses entreprises, contrôler les prix de l'énergie... et serait même d'accord pour participer à une émission de dettes mutualisées dont l'Italie serait la première bénéficiaire.



La Livre a d'abord fléchi vers 1,100/$ avant de se ressaisir : la Bank of England avait annoncé qu'elle cesserait d'intervenir (soutenir) les émissions de 20 à 40 ans ce vendredi 14 octobre...mais vu la tournure des événements, si elle baisse sa garde, ce sera la curée sur la dette britannique qui affiche ses pires rendements depuis juin 2008, voir mai 2002... ou même septembre 1998. .



Elle devrait poursuivre son action au moins jusqu'à sa prochaine réunion de politique monétaire du jeudi 3 novembre.



Aucune statistique n'était attendue ce lundi.





