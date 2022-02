Devises : krach de -40% du rouble, Yen et CH.F recherchés information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 19:48

(CercleFinance.com) - Cette journée du 28 février restera marquée par un effondrement historique -par son ampleur- du Rouble de -42% en matinée (vers 119/$) et de -15% en fin de journée, vers 95/$ après que la banque centrale russe ait relevé son taux directeur de 9,5% à 20%.

La banque centrale russe voit par ailleurs ses actifs en Europe gelés, et y compris en Suisse qui sortant de sa neutralité légendaire calque sa stratégie sur les sanctions décidées par Bruxelles.



Le Dollar gagnait +1,2% face à l'Euro ce matin, se hissant vers 1,1140, dans un climat de stress maximal après l'escalade des tensions.



Mais en fin de matinée, de rumeurs de pourparlers russo-ukrainiens restauraient l'espoir d'une désescalade et l'Euro remontait vers 1,1240, avant de fléchir à nouveau sur l'annonce de bombardements dans le centre de Kharkiv et l'échec des 'négociations' qui n'ont fait que mettre en lumière des exigences irréconciliables et n'ouvrent la porte à aucune concession.



Les cambistes semblent continuer de faire le pari que la diplomatie va triompher puisque les mouvements sur le FOREX n'ont rien d'extrêmes... mais il y a quand même des 'tendances' qui émergent: le Yen continue de se renforcer (+0,5% face au $, +1% face à l'Euro), de même que le Franc suisse à +0,7% face au $ (à 0,9180) et surtout face à l'Euro (+1,25% à 1,0300).

Stabilité parfaite de la Livre face au Dollar



Les cambistes vont surveiller les efforts diplomatiques de pays comme la France et l'Allemagne mais leur tâche va être compliquée face à la Russie puisque Ursula von der Leyen réitère que l'Ukraine a vocation à rejoindre l'UE (qui en a fait officiellement la demande cet après-midi).



Et V.Zelensky agite de surcroît le chiffon rouge de l'adhésion à l'OTAN alors que des pourparlers se tiennent au même moment entre négociateurs ukrainiens et russes sous l'égide de la Biélorussie (2ème round ce soir).



Le Dollar et le Franc suisse n'ont peut-être pas fini de monter si le conflit ukrainien perdure comme le pressent E.Macron.