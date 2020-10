Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : journée très calme, les chiffres US pas décisifs Cercle Finance • 01/10/2020 à 20:00









(CercleFinance.com) - Variations limitées sur les principaux couples de devises en ce jeudi, une séance (très) chargée en statistiques dont il ne ressort guère de lignes directrices, à moins que cette profusion ne brouille les cartes. Le Dollar grappille 0,2% vers 1,1740/EZ, +0,1% face au Yen à 105,6, +0,25% face à la Livre. Rien de très significatif, le Dollar peut s'appuyer sur la stabilité du rendement des T-Bonds vers 0,675% tandis que celui des Bunds a reculé de -2Pts et celle des OAT de -3Pts vers -0,26%. En ce qui concerne les chiffres, pas de surprises majeures mais tout de même une déception avec l'ISM manufacturier qui se replie en effet à la surprise générale de 56 vers 55,4 (déjouant un consensus de 56,4). Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis en revanche ont baissé plus nettement que prévu la semaine passée : -36.000 à 837.000 au lieu de 850.000 anticipé lors de la semaine au 26 septembre. Les dépenses de consommation ont augmenté de +1% en août aux Etats-Unis (score conforme aux attentes du marché) malgré un repli de -2,7% des revenus des ménages (contre -2,5% attendu), selon des chiffres publiés jeudi par le Département du Commerce. Cette chute qui peut interpeller était attendue: elle intègre la fin de l'aide exceptionnelle de 600$/semaine accordée aux chômeurs (aide réduite de moitié, sauf effort spécial consenti par les états de façon discrétionnaire). Les marchés US (Wall Street, les T-Bonds, le $) continuent également de fluctuer au gré des espoirs d'adoption d'un 'Covid Plan' à 1.500Mds$ par le Congrès... les Démocrates bataillant pour un montant de 2.200Mds$: il s'agit -symboliquement- d'un effort équivalent à 10% du PIB américain.

