Devises : journée sans relief sur les FOREX avant FOMC FED information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 23:47

(CercleFinance.com) - Une fin de mois euphorique vient de se conclure à Wall Street par une accélération haussière spectaculaire au cours de la dernière demi-heure (doublement des gains), le Nasdaq Composite a bondi de +1,7% et de +10,7% en janvier.



Quelle manifestation de confiance à 24H du communiqué de la FED... mais les cambistes ne semblent pas aussi séduits par l'optimisme qui s'empare des marchés : ils écartent désormais la perspective d'une récession alors que le FMI relève ses prévisions de croissance mondiale de +2,7 à +2,9%.



Le Dollar est resté de marbre et s'est même littéralement figé entre 1,0860 et 1,0875E durant plus de 5 heures.

Le Dollar Index a fini la journée quasi inchangée (-0,2% à 102,1) et le mois de janvier en repli de -1,2%.



L'Euro a peu réagi à la publication de la hausse de +0,1% du PIB CVS dans la zone euro (+1,9% en annualisé contre +2,3% au trimestre précédent).

En France, le PIB du 4e trimestre est ressorti à +0,1% (après +0,2% au troisième trimestre), légèrement supérieur aux prévisions des économistes qui anticipaient une activité stable.



Mais en Italie, le PIB s'est contracté de -0,4% au 4ème trimestre et le chômage est reparti à la hausse en Allemagne au mois de janvier, et augmenté de 0,3 point de pourcentage d'un mois sur l'autre pour atteindre 5,7% en janvier.

Et plus inquiétant, les dépenses de consommation des allemands se sont littéralement effondrées de -5,3% en décembre, ce qui fait planer une ombre sur la croissance en 2023.



Les chiffres ne sont pas très bons non plus aux Etats Unis où le PMI de Chicago déçoit avec un score de 44,3 contre 45,3 attendu.



L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est dégradé au mois de janvier, à 107,1 pour le mois en cours, contre 109 en décembre, un niveau inférieur au consensus qui le donnait inchangé à 109.