Devises: journée historique, $ au plus haut depuis oct. 2002 information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 18:25

(CercleFinance.com) - Quelle journée sur le marché des changes... une journée vraiment historique puisque l'Euro pulvérise littéralement le plancher annuel des 1,0350 contre Dollar et s'effondre en quelques heures de -1,7% vers 1,0240 (au plus bas depuis 21 ans et 7 mois, il faut remonter à mi-décembre 2002).

Les chartistes ne voient aucun support se dessiner avant le test de la parité, voir même la zone des 0,993 qui avait servi de résistance de mai à fin novembre 2002 !



Mais l'Euro n'est pas la seule devise en perdition face au Dollar : la Livre chute également de -1,6% vers 1,191 (la BoE se montre alarmistes sur les risques de récession, elle enjoint les banques britanniques à se montrer prudentes et à bien provisionner leurs risques).

Le Dollar Canadien plonge également de -1,7% vers 1,3080 et le Franc suisse recule de -0,9% face au billet vert.

Seul le Yen tient le choc et s'accroche à 135,8.



C'est donc le billet vert qui aspire soudain des milliards de capitaux à la recherche de sécurité -et de rendement- face au risque inflationniste mondial et de récession plus sévère anticipée en Europe, pour cause de pénurie d'énergie.

Le Dollar Index s'envole de +1,5% vers 106,80 et se retrouve à son zénith depuis octobre 2002.



Le Dollar a également bénéficié d'une hausse des commandes à l'industrie américaine qui ont grimpé de 1,6% en mai, selon le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie ont augmenté de 1,8% en mai après une croissance de 0,6% le mois précédent.



A l'inverse, l'Euro a été plombé par la chute brutale des indices d'activité PMI composites en Europe et en France publiés en cours de matinée.



L'indice 'PMI S&P Global' ressort ainsi à 52 en juin, contre 54,8 un mois plus tôt. Il s'agit de la plus faible expansion des 16 derniers mois de croissance continue.



Le repli de l'indice a reflété un ralentissement de la hausse de l'activité des prestataires de services (qui a affiché son rythme le plus faible depuis janvier dernier) ainsi qu'une première baisse de la production manufacturière depuis deux ans.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale a plongé de 57 en mai à 52,5 en juin, signalant une forte décélération de la croissance dans le secteur privé, celle-ci affichant ainsi son rythme le plus faible depuis 14 mois.



Mince consolation en France : la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+0,8% après −0,5% en avril), mais se montre stable dans l'ensemble de l'industrie (après −0,3% le mois précédent), selon les données CVS-CJO de l'Insee.