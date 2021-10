Devises : journée calme sur le FOREX, le Dollar Index à -0,1%

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur le Dollar qui s'effrite de -0,1% à -0,4% contre les principales devises de référence (le Dollar Index affiche modestement -0,1%).

Le Dollar sert souvent de refuge face aux incertitudes économiques ou aux scénarios 'tendus' (sur le front géopolitique) et l'horizon se dégage nettement depuis 24H, donc l'appétit pour le risque revient et le billet vert est un peu délaissé.

Il ne profite même pas de la hausse de +4Pts de sa rémunération (vers 1,566%, on se rapproche du récent zénith des 1,57%) et de +5Pts en relatif face au Bund ou l'OAT : il recule de 0,1% face à l'Euro (vers 1,1560) et au Franc suisse (vers 0,9275), de -0,2% face au Yen et de -0,3% face à la Livre Sterling (vers 1,3620).

Le Dollar n'a que peu réagi à cette avancée majeure sur le dossier du plafond de la dette : Mitch McConnell, le patron des républicains du Sénat avait posé la veille que la 'deadline' du 18 octobre soit repoussée à début décembre, ce qui laisse 6 semaines de plus pour trouver une solution acceptable par les 2 formations politiques, en vue d'éviter la menace d'un défaut de paiement.

Chuck Schumer, le leader Démocrate du Sénat vient de confirmer ce jeudi à 16H20 qu'un accord avait effectivement été conclu pour suspendre le plafonnement de la dette au 18/10 et autoriser un dépassement jusqu'à conclusion d'un accord plus large sur la question, d'ici le 3 décembre.

L'Euro n'a guère réagi non plus à cette information qu'a laissé filter la BCE, selon laquelle ses membres avaient discuté d'une réduction plus substantielle des achats mensuels dans le cadre du PEPP.

'Cela signifie que le président Biden et les démocrates du Congrès vont être en mesure de finaliser leur projet de budget - dont les dépenses sont aujourd'hui estimées entre 1.900 et 2.200 milliards de dollars - en incluant le principe d'un relèvement du plafond de la dette d'ici à la fin de l'année', expliquent les analystes de Deutsche Bank.

Le billet vert n'a pas réagi à la baisse des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis: elles ont reculé de -38.000 à 326.000 à l'issue de la semaine du 27 septembre au 1er octobre.

Sur les quatre dernières semaines, la moyenne mobile s'établit 344 000, soit une légère augmentation par rapport aux 340 500 (chiffre révisé) de la semaine précédente.

Il faudra donc attendre demain, et la publication du 'NFP' à 14H30 pour voir les cambistes réagir aux chiffres de l'emploi US: des chiffres 'forts' pourraient pousser le $ au-delà des 1,1535 face à l'Euro et confirmer sa tendance à la hausse, jamais démentie cette semaine.