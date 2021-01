Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : journée calme, décalage plus marquant du $ canadien Cercle Finance • 20/01/2021 à 19:41









(CercleFinance.com) - Le FOREX carbure à bas régime en cette journée d'investiture de Joe Biden (46ème Président des USA) vierge de statistiques économiques à l'agenda, de part et d'autre de l'Atlantique. Le rendement du billet vert stagne : les T-Bonds sont inchangés à 1,0950%. Janet Yellen a confirmé devant le Congrès son soutien au plan de relance de 1.900Mds$ présenté la semaine passée (l'American Rescue Plan) et plaide pour un stimulus supplémentaire au moins aussi ambitieux, un grand plan d'investissement dans les infrastructures et les logements, la transition énergétique avec l'implantation de 500.000 stations de recharge pour les véhicules 100% électriques. L'ancienne présidente de la Fed a surtout tenté de rassurer les parlementaires sur le déficit fédéral, les changements fiscaux potentiels (taxes 'GAFA') et les programmes de prêts d'urgence octroyés par la Fed. Le Dollar s'effrite de -0,2% vers 1,2100/E et de -0,3% face au Yen à 103,6E. Le principal mouvement de change concerne la paire Billet vert US/Dollar canadien avec un repli de -0,8% vers 1,265 alors que la Banque du Canada a annoncé ce mercredi qu'elle maintenait son taux d'intérêt directeur à 0,25%. La Banque du Canada pronostique un déclin du produit intérieur brut de 2,9 % au premier trimestre, avant de s'améliorer les trimestres suivants grâce au vaccin.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.