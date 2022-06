Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: jeu de massacre sur le Yen, la Bank of Japan assume information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 20:13

(CercleFinance.com) - Cette séance du 8 juin restera marqué par un nouveau plongeon du Yen de -1,2% vers 134,15$ (plancher historique) et de -1,35% face à l'Euro (vers 143,7): la banque centrale du Japon s'accroche à l'objectif maximum de 0,25% de rendement pour son émission souveraine à 10 ans, ce qui qui signifie un sacrifice parfaitement délibéré de sa devise, malgré une inflation qui tutoie les 2%.

L'Euro prend +0,6% face au Franc suisse à 1,0470 (belle remontée depuis la parité testée il y a 2 mois et il grappille +0,2% (vers 1,0720) face au Dollar à la veille des annonces de la BCE.

Elle devrait logiquement manifester son intention de poursuivre le processus de normalisation monétaire qui avait débuté en décembre dernier.



Son conseil des gouverneurs décidera probablement de mettre fin à son programme régulier de rachats d'actifs (APP) et de préparer le marché à des hausses de taux en juillet et en septembre, une première depuis 11 ans.



Côté 'stats', les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres de la balance commerciale de l'Hexagone. Le déficit se creuse à 12,4 MdsE au titre d'avril, à comparer à un déficit de 11,8MdsE le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre reflète une hausse de 1,6% des exportations françaises, à plus de 46,7 milliards d'euros, alors même que les importations sont restées quasiment stables (+0,4%) vers 58,9 milliards d'euros.



Outre-Rhin, après une baisse de 3,7% en mars (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -3,9%), la production industrielle allemande a augmenté de 0,7% au mois d'avril en rythme séquentiel, selon l'office fédéral de statistiques.



Les investisseurs attendent également avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation aux États-Unis, qui seront publiées vendredi et qui sont elles aussi susceptibles de conforter le rebond des marchés ou, au contraire, de les faire replonger.