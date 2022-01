Devises: $ irrégulier, grand écart entre Yen et Franc suisse information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 18:54

(CercleFinance.com) - La séance a été volatile sur le front des changes avec un Dollar d'abord très soutenu qui a progressé de +0,6% face à l'Euro, jusque vers 1,1285 puis qui s'est repli vers 1,1335, soit -0,25%.



Peu de chiffres ont animé cette journée et le FOREX a été balloté au gré des anticipations de hausses de taux par la FED, les anticipations balançant entre 3 et plus probablement 4 cette année (Goldman Sachs s'attend maintenant à quatre hausses de taux en 2022 et à une réduction du bilan qui devrait démarrer en juillet au plus tard)



Le billet vert est soutenu par le rendement des T-Bonds US qui flirte avec les 1,80%, niveau plus observé depuis fin janvier 2020 (le '30 ans' dépassant les 2,12%).

Les écarts de rendement de part et d'autre de l'Atlantique s'avéraient modestes au final: rien de décisif.



La vraie vedette du jour fut le Yen qui s'est adjugé +0,4% face au $ et +0,65% face à l'Euro, puis +0,5% face à la Livre.

La devise britannique a tenu bon face au Dollar et ne cède que -0,15%.

Inversement, le Franc suisse s'est imposée comme la devise la plus faible avec -0,5% face à l'Euro (à 1,0490), -0,75% face au $ (à 0,9255) et surtout -1,15% face au Yen, plus grosse divergence de parités ce lundi.



Les cambistes seront attentifs mercredi aux derniers chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient bien faire apparaître une accélération de l'inflation.



Les jours prochains seront en outre rythmés par la parution outre-Atlantique des prix producteurs, des ventes de détail et de la production industrielle, qui pourraient montrer que l'activité a bien résisté à la déferlante Omicron.