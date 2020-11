Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : grande stabilité malgré nouvelle annonce de vaccin. Cercle Finance • 16/11/2020 à 19:52









(CercleFinance.com) - Séance très calme sur le Forex où le Dollar poursuit lentement sa décrue amorcée il y a une semaine face à l'Euro. Il s'effrite de -0,1% vers 1,1840: recule d'autant face au Yen à 104,55, s'effrite d'à peine 0,05% face au Franc suisse à 0,912 et finit la journée inchangé face à la Livre Sterling (le 'cable' est inchangé à 1,3190). Aucune statistique n'est venue animer les échanges et l'annonce de la signature d'un vaste accord commercial impliquant les pays de l'Asean + Australie, Corée du Sud, Inde Japon, Nouvelle Zélande) n'a pas pesé sur le Dollar, bien que son hégémonie soit remise en cause pour la possibilité de commercer hors Dollar entre les signataires. Le billet vert n'a pas réagi non plus à la vague d'euphorie causée par une nouvelle annonce de vaccin (comme un lundi sur deux depuis la mi-mai, voir désormais tous les lundi): Moderna éclipse Pfizer avec un taux record revendiqué de 94,5% d'efficacité, battu seulement par le vaccin contre la rougeole avec 98% il y a 60 ans... après plusieurs années de tests.

