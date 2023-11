Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : grand sommeil sur le Forex, le Yen seul en éveil information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 20:04









(CercleFinance.com) - Entame de semaine sans direction pour le $ et calme plat sur le Forex.

Sauf pour le Yen qui progresse en solo de +0,4% fce au dollar et à l'Euro.



La parité Euro/$ est restée figée à 1,0940, le Franc suisse a grappillé 0,15% (également contre l'E et le $).



Le Dollar-Index finit en repli marginal, du fait de la fermeté du Yen, (-0,06% à 103,38) à l'issue d'une séance marquée par des variations quasi nulles... un peu la même ambiance qu'à Wall Street.



Les cambistes ont ensuite accueilli sans émotions la chute de -5,6% des ventes de logements individuels neufs aux Etats-Unis (à 679.000 unités en rythme annualisé) après un bond de 8,6% en septembre.



Le Département du Commerce indique par ailleurs que le prix médian des maisons s'est établi à 409.300 dollars (en net repli) et le prix moyen à 487.000 dollars (un record historique).

Le stock de maisons neuves en vente représente 439.000, soit une réserve d'environ 7,8 mois au rythme actuel des ventes.



Globalement la croissance ralentit davantage en Europe (Allemagne en récession, +0,4% attendu en 2024) qu'aux Etats-Unis, où la consommation continue de soutenir l'activité.



Les investisseurs surveilleront de près d'importants indicateurs cette semaine, à commencer par l'inflation en zone euro publiée ce jeudi : elle devrait encore décliner par rapport au mois précédent.

Le consensus table sur un recul à 4% en données de base, contre 4,2% en octobre.



Les statistiques américaines seront également analysées avec soin jeudi après-midi : l'indice PCE 'core' pour le mois d'octobre, qui demeure la mesure 'de référence' de l'inflation pour la Réserve Fédérale américaine pourrait se rapprocher de 4%.



Les dépenses des ménages aux Etats-Unis, également attendues jeudi, donneront un aperçu de la propension du consommateur à dépenser en cette fin d'année, alors que les ventes de détail ont reculé en octobre (mais ont fortement rebondi ce weekend).



Enfin, l'indice ISM manufacturier qui paraîtra vendredi permettra de savoir si l'économie US va continuer de bien résister.







