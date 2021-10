Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : grand calme sur le FOREX, le $ Index cède 0,05% information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 19:44









(CercleFinance.com) - La semaine se termine sur une note contrastée pour le Dollar qui progresse face à la plupart des devises mais recule nettement face au yen (-0,4% vers 113,5) alors que la rémunération des T-Bonds se contracte de 3,5Pts à 1,6400%. Mais le billet vert progresse de façon symétrique face à la Livre (vers 1,375) qui voit sa rémunération chuter de -6Pts ce vendredi (après +7Pts la veille). L'Euro n'a rien gagné ni perdu (à 1,1620) malgré un indice d'activité médiocre publié ce matin en Europe : l'indice flash 'composite' d'IHS Markit se dégrade de 55.3 en septembre vers 54.7 en octobre, signalant ainsi la plus faible expansion du secteur privé français depuis six mois. Dans la zone euro, l'indice de l'Activité globale IHS Markit est passé de 56.2 en septembre à 54.3 en octobre. Le Dollar Index ne cédant que 0,05% (à cause du rebond du Yen), il n'est pas pertinent de relier l'évolution du $ aux chiffres européens.

