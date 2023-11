Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : grand calme général, seul le Yen s'affaiblit -0,4% information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 19:04









(CercleFinance.com) - Calme plat sur le FOREX avec un $-Index totalement figé vers 105,50 (de même la parité Euro/$ à 1,0700).



Il y avait une possibilité de voir les échanges s'animer avec l'intervention de Jerome Powell à Washington (à l'occasion de la conférence célébrant les 100 ans d'existence de la division de recherche et de statistiques de la Fed) mais il s'est borné à saluer le travail des membres de son institution.



Comme il n'y avait pas non plus de 'chiffres' majeurs inscrits à l'agenda, le grand sommeil a perduré depuis tôt ce matin et jusqu'en début de soirée (même niveau à 4H du matin qu'à 19H).



Le Département du Commerce a juste fait état d'une augmentation de 0,2% des stocks des grossistes américains en septembre par rapport au mois précédent, après une diminution de 0,1% en août (chiffre confirmé de l'estimation initiale).

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 2,2% en septembre. Ainsi, au rythme de cette période, il ne fallait plus que 1,33 mois pour écouler les stocks existants, un ratio à comparer à 1,36 mois le mois précédent.

La seule 'paire' un peu animée fut le $/Yen : la devise nippone lâche encore 0,4% et le billet vert grimpe vers 150,90, tout près du niveau critique des 151,5 (un plus bas de 33 ans).



Le Dollar n'a pas non plus été soutenu par la débâcle du pétrole (une relation symétrique existe la plupart du temps) qui se poursuit avec -2% sur le baril de brut léger américain (WTI) qui lâche encore -2% à 75,7$ et retrouve des niveaux inconnus depuis le 21 juillet dernier.







