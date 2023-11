Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: grand calme assez singulier sur le FOREX depuis 72H information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 19:52









(CercleFinance.com) - Le FOREX est étrangement calme et peu volatile depuis 72H, avec un '$-Index' fluctuant dans des marges étroites (entre 105,5 et 105,85) depuis la soirée de mardi.



L'alerte baissière du 3 novembre (il y a une semaine) sous 105,5 s'apparente de plus en plus à un 'bear trap': si la cassure d'un support est suivie de 2 séances de rebond technique, la glissade ne tarde pas à reprendre.

Avec 5 séances de hausse (c'est marginal ce vendredi, on parlera plutôt de stabilité), le scénario de correction devient plus qu'incertain.



Le Dollar n'a d'ailleurs pas réagi au repli de la confiance des consommateurs américains, laquelle s'est dégradée pour le 4ème mois consécutif, de 63,8 à 60,4 en novembre, selon l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Joanne Hsu, l'auteur du rapport, évoque les inquiétudes entourant les conséquences de la remontée des taux d'intérêt, mais aussi l'effet des conflits à Gaza et en Ukraine.



La composante du jugement des ménages sur leur situation actuelle s'est ainsi repliée à 65,7 contre 70,6 le mois passé, tandis que le sous-indice mesurant leurs anticipations a reculé à 56,9 après 59,3 en septembre.



Mais il y a plus troublant : le contraste est saisissant entre l'apathie du FOREX depuis jeudi soir et les marchés obligataires US qui ont violemment réagi aux propos plutôt 'faucon' tenus par plusieurs responsables de la Fed ces dernières 48H, et notamment hier par Jerome Powell qui s'est explicitement interrogé sur l'efficacité des mesures prises pour ramener l'inflation vers son objectif des 2%.



Dans le sillage de ces commentaires, la probabilité estimée d'un nouveau tour de vis de la FED en décembre est passée à presque 15%, contre moins de 5% il y a une semaine, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.



L'Euro (+0,1% à 1,0675$) a également peu réagi aux props de Christine Lagarde ce vendredi midi : elle indique à son tour qu'il va falloir patienter 'plusieurs trimestres' avant d'envisager un assouplissement de la politique monétaire de la BCE.



Pour se rassurer un peu, Mr Villeroy de Galhau, le gouverneur de la BdF estime que 'sauf choc inattendu sur l'inflation, les hausses de taux de la BCE, c'est terminé'.



Et pour finir, les cambistes ne se montrent pas inquiet du peu d'appétit des créanciers étranger pour les émissions de la FED: ce jeudi, on a assisté au semi-échec d'une émission de 24Mds$ de bons du Trésor à '30 ans', ce qui s'est traduit par une forte tension au niveau du rendement des Treasuries à dix ans, qui remonte à 4,64% contre 4,49% la veille.



Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) américains ont été obligés de compenser la faible demande émanant des institutionnels en doublant leur quota.







