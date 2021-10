Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : franche consolidation du '$ index' (-0,45% à 94,1) information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 19:44









(CercleFinance.com) - Le Dollar consolide vivement après plusieurs séances de plafonnement: le mouvement s'est accéléré en fin de journée, l'Euro reprend +0,55% à 1,1585, même gain pour la Livre à 1,3650 et jusqu'à +0,7% pour le Franc suisse à 0,9242. Le billet vert limite la casse à -0,2% face au Yen et au Dollar canadien (à 113,35 et 1,2435 respectivement). Le dollar index' recule de -0,45% à 94,1. Les cambistes s'attendent pourtant à une réduction du soutien à l'économie de la Réserve fédérale ('tapering') et à une hausse de 25Pts des taux au 4ème trimestre 2022. Pour l'heure, l'inflation reste élevée : selon le Département du Travail, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus fortement que prévu en septembre (+0,4% à 5,4% en rythme annuel) reflétant une accélération des coûts de l'énergie. Ils ont augmenté de 1,3%, dont une hausse de 1,2% pour les carburants, les prix de l'alimentation ont, eux, progressé de 0,9%. Le CPI 'core', qui exclut les 2 éléments ci-dessus, a augmenté pour sa part de 0,2% le mois dernier, après un gain de 0,1% le mois précédent et se maintient à +4% sur 12 mois, conformément aux attentes du marché. Le différentiel de rémunération entre l'Euro et le dollar n'explique guère la consolidation du Dollar puisque les T-Bonds et les Bunds effacent respectivement -3,5Pts de rendement (à 1,545 et -0,1300% respectivement). Par ailleurs, la production industrielle a diminué de 1,6% dans la zone euro au mois d'août par rapport à juillet (après +1,4% sur juin), selon Eurostat, D'un point de vue géographique, le repli a surtout été alimenté par le recul de l'Allemagne (-4,1%) dû aux pénuries de matériaux et de composants qui affectent actuellement l'industrie automobile. En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à août 2020, la production industrielle affiche encore une hausse de 5,1% dans la zone euro, mais elle repasse largement en-deçà de la barre des +6% alors que les pénurie de matériaux et/ou de main-d'oeuvre freinent l'activité, en particulier dans le secteur automobile.

