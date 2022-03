Devises: Franc suisse recherché, l'Euro prend 1,5% hebdo/$ information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 19:24

(CercleFinance.com) - Le Franc suisse s'est imposé comme la devise la plus robuste ce vendredi, avec un gain de +0,75% face à l'Euro, de +0,35% face au Dollar.



Le billet est plus discuté avec une hausse de +0,4% face à l'Euro (vers 1,1045, mais l'Euro engrange +1,5% hebdo) mais un repli de -0,25% face à la Livre puis -0,1% contre le $ canadien.

Les chiffres US publiés ce vendredi sont jugés neutres, notamment l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board : il progresse comme prévu de 0,3% en février pour s'établir à 119,9, après une baisse de 0,5% en janvier et une hausse de 0,8% en décembre 2021.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis de février ont diminué de -7,2% par rapport à janvier 2022, et de -2,4% par rapport à février 2021, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). En rythme annualisé, les ventes s'établissent à 6,02 millions d'unités.



La NAR précise que sur un an, le stock de logements invendus a légèrement augmenté pour s'établir à 870 000 fin février (contre 860 000 un mois plus tôt), ce qui représente 1,7 mois de stock, au rythme actuel des ventes.



Par ailleurs, le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 15% en un an, à 357 300$, soit une inflation continue de prix depuis 120 mois consécutifs, la plus longue séquence jamais enregistrée.



Le Dollar a été largement délaissé cette semaine comme 'actif refuge' comme en témoigne le Dollar Index qui reprend certes 0,2% ce vendredi à 98,2 mais cède -1% sur la semaine.



Pourtant rien ne semble en voie de résolution rapide sur le plan géopolitique : les troupes russes poursuivent leur offensive, jour après jour, notamment à Lviv, Mukolaïv et Marioupol.

Dans ce contexte, la Commission européenne a fait savoir que sa task force ' geler et saisir ' allait intensifier son action à l'international pour assurer la mise en oeuvre des sanctions contre les oligarques russes et biélorusses.



'Les investisseurs sont restés prudents après que le Kremlin a réfuté les affirmations selon lesquelles des progrès majeurs avaient été réalisés dans les pourparlers de paix en Ukraine', soulignait jeudi un analyste de Wells Fargo.