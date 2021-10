Devises : forte hausse du $, malgré hausse rémunération Euro

(CercleFinance.com) - Il n'y a pas grand chose de logique dans les variations des principaux marchés ce 29 octobre : les taux se tendent fortement en Europe (de +5Pts ce soir, de +10Pts en intraday vers 15H), le '10 ans' US efface 2Pts de base... mais c'est l'Euro qui décroche brutalement de -1,1% vers 1,1550E et finit la semaine au plus bas, et même au plus bas depuis le 13 octobre.

Les 'contexte macro' n'explique pas davantage ces mouvements puisque la croissance ralentit fortement aux Etats Unis au T3, elle accélère en revanche en Europe avec +3% en France, +2% en Espagne et plus globalement, le PIB a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, soit +0,1Pt par rapport au deuxième trimestre.

Par ailleurs, les derniers chiffres d'inflation en Europe font apparaître une progression de +4,4% en rythme annuel, +3,6% hors variables volatiles (dont le pétrole qui a flambé de près de +24%); en France, les prix à la consommation accélèrent de +2,2% à +2,6% en octobre.

Voilà une série de 'stats' qui auraient pu doper l'Euro... mais les opérateurs semblent s'en tenir aux déclarations de Christine Lagarde confirmant que la BCE n'a pas l'intention de 'bouger' avant mi-2022.

Le Dollar s'est également apprécié de +0,4% face au Yen et au Franc suisse, de +0,7% face à la Livre (à 1,3690).

Le Dollar Index fait un bond de +0,85% vers 94,15, au plus haut depuis le 13 octobre.

Les chiffres outre-Atlantique étaient plutôt neutres: les dépenses de consommation des ménages ont augmenté comme prévu de 0,6% en septembre aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce.

Leurs revenus ont en revanche chuté de -1%, alors que les économistes les attendaient presque stables.

L'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan, est révisé à 71,7 par rapport à une estimation préliminaire de 71,4, le sous-indice des 'conditions actuelles' s'est en revanche contracté de 80,1 vers 77,7 en octobre.