Devises :FOREX désert, même propos Yellen laissent de marbre

(CercleFinance.com) - Séance à oublier sur le FOREX, littéralement déserté en l'absence des cambistes américains (en congé ce lundi). Janet Yellen a quelque peu surpris ce weekend en affirmant ne pas vouloir d'un Dollar faible, ce qui tranche un peu avec ses différents appels récents à un plan de relance massif synonyme d'abondance monétaire aux Etats Unis (la FED monétisant la dette). Le billet vert confirme ses gains de vendredi face à l'Euro, il se maintient au-dessus des 1,2075. Il cède 0,2% face au Yen, en gagne autant face au Dollar canadien, finit stable face à la Livre Sterling. Passé ce lundi parfaitement insipide, la semaine s'annonce chargée en rendez-vous économiques, avec entre autres l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands, et surtout le sommet de politique monétaire de la BCE ou les derniers indices PMI 'flash' pour l'Europe.

