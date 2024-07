Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : FOREX calme, réagit peu à la réunion de la BCE information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 18:46









(CercleFinance.com) - L'Euro a peu réagi au maintien -comme prévu- de la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

L'Euro avait franchi la veille une résistance décisive (1,0910) contre le Dollar et ce signal haussier est confirmé, malgré la consolidation de -0,2% vers 1,0915.

Le léger fléchissement de la monnaie unique peut s'expliquer par la conférence de presse de Christine Lagarde : la BCE anticipe une 'croissance atone' au second semestre en Europe mais formule des prévisions encourageantes sur l'inflation.

Du coup, la BCE affirme que 'tout est sur la table' en matière de baisse de taux en septembre.

Mais vu l'absence quasi totale de réaction des cambistes, la poursuite du cycle d'assouplissement monétaire amorcé le mois dernier reste très incertaine, et le restera d'ici début novembre (élections américaines).



Le Dollar se redresse légèrement : le '$-Index' grappille +0,2% vers 104, un niveau qui se situe toujours en-deçà de l'ex-support des 104,1.

Le Dollar se redresse plus nettement face au Yen :de +0,6% vers 157,05, de +0,35% face au Franc suisse vers 88,60.



Il y avait des chiffres à 14H30 aux Etats Unis : l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a augmenté dans l'ensemble en juillet, selon l'enquête de la Fed locale, son indice de diffusion de l'activité générale courante ('Philly Fed') ayant augmenté de 13 points pour atteindre 13,9.



Les sous-indices des nouvelles commandes et des livraisons sont tous deux devenus positifs : le premier a augmenté de 23 points à 20,7, son plus haut niveau depuis mars 2022, et le second a bondi de 35 points à 27,8, au plus haut depuis mai 2022.



Les entreprises ont aussi signalé une augmentation de l'emploi pour la première fois depuis octobre, le sous-indice correspondant ayant augmenté de 18 points à 15,2, son plus haut niveau depuis octobre 2022.



Cependant, le Département du Travail annonce avoir enregistré 243 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 8 juillet, un chiffre en hausse de 20 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 222 à 223 000.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.