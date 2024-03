Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : FOREX calme mais Bitcoin incandescent information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 20:32









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est légèrement redressé, lentement et sans accès de volatilité, après avoir stagné jusqu'à 13H00.

Le $-Index grapille +0,15% vers 102,90... et il doit cette progression au repli de la Livre qui lâche -0,4% vers 1,2800 tandis que le yen grappille 0,1%.

L'Euro s'est effrité de 0,1% vers 1,0925, la situation apparaît relativement figée depuis 1 semaine, avec un Euro plafonnant sous 1,0940.

A noter ce nouveau plancher de la Livre Turque qui s'enfonce sous 32 face au $.

De son côté l'or ne lâche rien à 2.180$/Oz... le 'fait du jour' restera incontestablement la flambée du bitcoin (+6%) qui pulvérise un nouveau record absolu en intraday à 72.690$ (+4,3% à 72.300 ce soir), et dépasse -symboliquement et pour la 1ère fois- la valeur du lingot d'or (71.160$)



Aucune donnée n'était à l'agenda en Europe ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et en France pour février, ainsi que la production industrielle dans la zone euro et au Royaume-Uni pour janvier.



La semaine s'annonce surtout chargée aux Etats-Unis sur le plan des statistiques, avec en particulier les différents chiffres de l'inflation, ainsi que les ventes de détail et la production industrielle au titre du mois dernier.



.







Valeurs associées BTC/USD NEXC +5.50%