Devises: flambée de +4% du Yen qui retrouve 131/$ (du 30/07)

(CercleFinance.com) - Le Yen est la vedette du jour avec une hausse presque historique de +4% face aux principales devises (+4,1% face au $ à 131,3, soit +3,5% en 1 semaine et +7,5% en 1 mois.

Cette subite envolée (survenue à 4H ce matin) s'explique par une décision très inattendue de la BoJ (qui a douché la bourse de Tokyo ce matin avec -2,5%) d'élargir la fourchette de son taux directeur -0,5 à +0,50% contre -0,25 à 0,25% précédemment (le rendement du '10 ans japonais à aussitôt bondi de +0,25 vers 0,42%).



Le Yen flambe de +4% face à l'Euro à 139,40 et contre la Livre à 159,6, il retrouve ses meilleurs niveaux depuis fin juillet dernier, et le prochain objectif serait 127/$.



La séance a également été volatile sur la paire E/$ puisque notre devise s'est hissé vers 1,0660 avent de revenir à l'équilibre ce soir vers 1,0610.



Le Dollar s'est raffermi malgré les dernières statistiques ayant trait au secteur immobilier américain qui ressortent une fois de plus en recul.



Le Département du Commerce a fait état d'un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.427.000 en rythme annualisé, un niveau toutefois un peu supérieur aux attentes des économistes.

Mais le chiffre le plus emblématique concerne les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-: ils ont dévissé de -11,2% à 1.342.000 en rythme annualisé en novembre, manquant ainsi largement le consensus de marché



Le Dollar Index chute de -0,7% vers 104 mais cela ne traduit pas une faiblesse du billet car les -4% face au Yen expliquent à eux seuls le trou d'air du jour.







