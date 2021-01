Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : fin de semaine calme, le Yen un peu affaibli Cercle Finance • 22/01/2021 à 20:17









(CercleFinance.com) - Séance plutôt calme sur le FOREX ou le Dollar se stabilise après sa glissade de la veille : -0,1% face à l'Euro vers 1,2170. Le billet vert aurait pourtant pu profiter de la forte hausse de l'indice PMI 'composite' IHS/Markit de janvier aux Etats Unis s'envole à 58 contre 55,3 en décembre. L'activité a fortement accéléré à la fois dans le secteur manufacturier ainsi que dans le secteur tertiaire, alors que se profilent des mesures de reconfinement imminentes avec la nouvelle administration Biden. Le principal écart du jour concerne la paire US$/Dollar Canadien avec une hausse de 0,8% vers 1,273. A noter également une petite faiblesse du Yen qui cède 0,3% contre le $ et près de -0,4% contre Euro. Au Japon, l'indice PMI 'Jibun' est ressorti en baisse à 46,7 pour janvier, contre 48,5 le mois dernier.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.