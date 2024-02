Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : figé pour la seconde séance consécutive, avant PMI information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 19:47









(CercleFinance.com) - Seconde séance particulièrement peu animée sur le FOREX, les cambistes semblant limiter leurs initiatives avant les 'minutes' de la FED attendues ce soir à 20H.



L'Euro résiste et grappille +0,1% face au Dollar vers 1,0810$ malgré l'abaissement drastique l'objectif de PIB du gouvernement allemand à +0,2% contre +1,3% à l'automne dernier).



Le Dollar Index reste totalement figé pour la seconde séance consécutive sur le niveau '104,1', la hausse du billet vert face au Yen (+0,2% vers 150,3) compensant son recul de -0,2% face au franc suisse sous 0,8800, la Livre grappillant 0,05%.



Le FOREX pourrait s'animer ce jeudi avec les résultats préliminaires des enquêtes de S&P Global réalisées auprès des directeurs d'achat (PMI) du secteur privé.





