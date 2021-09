Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ figé face à l'Euro depuis 48H information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 00:00









(CercleFinance.com) - Le Forex à l'arrêt complet ce mardi, la parité Euro/Dollar figée depuis 48H (vers 1,1725)... manifestement, les cambistes n'ont pas envie de prendre la moindre initiative, à moins qu'ils ne sachent déjà que la FED n'annoncera pas d'inflexion immédiate de sa politique monétaire à l'issue de son FOMC ce mercredi 22/09. Vu les incertitudes chinoises liées au dossier Evergrande mais aussi le risque sanitaire lié au Covid aux Etats Unis, il ne serait pas étonnant que la FED évoque la nécessité de se montrer 'patient' avant de décider d'une éventuelle réduction des rachats d'actifs de l'institution. Le Dollar Index finit inchangé à 93,2 (-0,08%) malgré une petite hausse de sa rémunération (+2Pts à 1,325%), ce qui semble logique puisque les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,9% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.615.000 en rythme annualisé, un niveau supérieur au consensus (1,55Mns). Seul bémol, les constructions de logements individuels sont en repli de -2,8%... mais les chantiers de condominiums (immeubles destinés à la location) font un bond de +21%. Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 6% à 1.728.000 en août, dépassant là aussi l'estimation moyenne des économistes.

