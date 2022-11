Devises : faiblesse initiale du $, intégralement rattrapée information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 19:16

(CercleFinance.com) - Toute petite séance sur le Forex (Toussaint oblige) et au final fort peu volatile, avec une quasi stabilité de l'Euro, de la Livre et du Dollar canadien face au USD.



Le Dollar Index finit également stable à 111,5... mais il avait quand même reculé jusque vers 110,7 vers 14H et s'est vivement redressé entre 14H30 et 15H45 avec la publication d'un ISM manufacturier qui repasse au-dessus des 50 (à 50,2), ce qui douche un peu l'espoir d'un ralentissement de la cadence des resserrements monétaires de la FED (à +50Pts mi-décembre).



'Peut-on pour autant parler de 'pivot' accommodant dans la politique monétaire? Certes non, car les taux directeurs devraient monter quelques mois encore', tempère toutefois Alexis Bienvenu, chez LFDE.



La Livre a peu réagi au PMI manufacturier britannique calculé par S&P Global et le CIPS : il est ressorti à 46,2 en estimation définitive pour octobre -un plus bas de 29 mois-, à comparer à 48,4 pour le mois précédent, mais un peu au-dessus de l'estimation flash qui était de 45,8.



Le rendement des 'Gilts' se détendait de -4Pts à 3,488%, c'est à dire plus nettement que les T-Bonds avec -1Pt à 4,0650%