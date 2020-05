Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : faiblesse contre-intuitive du $ vu les chiffres US Cercle Finance • 26/05/2020 à 19:48









(CercleFinance.com) - Journée assez complexe à analyser sur le Forex: le Dollar rechute lourdement (-0,7%) face à l'Euro, vers 1,0975 et lâche -1,25% contre la Livre Sterling (vers 1,233). Pourtant, Wall Street est 'bullish', les taux longs se tendent et la rémunération relative du Dollar s'améliore face à la zone Euro et le Yen. Les bons chiffres du jour auraient dû doper le billet vert, notamment la hausse de +0,6% à 623.000 des ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au mois d'avril: c'est incomparablement plus élevé (+20%) que les 490.000 ventes attendues: un tel écart statistique est rarissime, voir historique. Le nombre du mois de mars a par ailleurs été révisé en baisse par le Département du Commerce fait état ce mardi , à 619.000 au lieu de 627.000 comme annoncé initialement. Il paraît tiré par les cheveux d'associer le recul du $ à une déclaration de Larry Kudlow qui évoque 'une véritable colère de Donald Trump contre la gestion initiale de la pandémie de Covid-19 par la Chine' (les frontières aériennes n'ont pas été fermées à temps par Pékin qui a laissé ses ressortissants voyager sans les tester). 'Mais les accords commerciaux signés l'an dernier avec la Chine ne sont pas remis en cause... à ce stade'. En effet, le repli du Dollar avait commencé bien avant que le conseiller de Donald Trump ne s'exprime, dès la fin de la matinée en Europe.

