Devises : $ faible avec les PMI, le $-Index perd 0,5% hebdo

(CercleFinance.com) - Le Dollar recule assez nettement pour cette ultime séance de la semaine (notamment face à la Livre qui repernd 0,6% et se hisse au-delà de 1,2600).

Le $-Index lâche -0,35% à 103,40 (soit -0,5% hebdo) et cet écart reflète exactement la progression symétrique de l'Euro vers 1,0940$.



Beaucoup de cambistes US étaient absents alors les marchés américains (Wall Street) n'ont rouvert que pour une séance écourtée en ce 'Black Friday' qui donne le coup d'envoi de la frénésie des soldes en amont des fêtes de fin d'année.



En l'absence de la majorité des opérateurs, les indicateurs 'macro' inscrits à l'agenda ont été publiés dans l'indifférence générale : le Dollar a peut-être été desservi par l'indice 'flash' PMI qui s'est stabilisé un peu au-dessus du seuil critique de 50 points depuis septembre (+0,2% à 50,8) mais le PMI manufacturier US bascule en territoire de contraction vers 49,4 (contre 49,9 attendu).



L'Euro s'et montré plutôt robuste au lendemain des 'minutes' de la BCE (il grappille par exemple +0,15% face au Franc suisse, +0,28% face au Yen) : le Conseil des gouverneurs se tiendrait prêt à envisager de nouvelles hausses de taux, même si cette option ne correspond pas à son scénario de base (personne ne croit à de nouveaux tour de vis monétaires).



L'Euro a pu profiter du redressement de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne à 87,3 sur le mois en cours, contre 86,9 en octobre), la croissance allemande est confirmée à -0,1% au 3ème trimestre, pas de surprise de ce côté-là.









