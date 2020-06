Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Euro très soutenu, Yen notoirement en baisse. Cercle Finance • 02/06/2020 à 19:58









(CercleFinance.com) - Cette journée où aucun indicateur économique majeur ne figurait à l'ordre du jour a tout de même vu le Yen décrocher brutalement face à toutes les devises majeures, à commencer par l'Euro avec -1,40% à 121,4, puis le Dollar avec -1,10% à 108,7. L'Euro reste bien orienté poursuit son ascension (7 séances de hausse consécutive) face au billet vert: +0,3% vers 1,117 et même 1,1195 au plus haut, vers 16H30. La résistance des 1,115 du 27 mars est clairement surmontée et il n'existe plus vraiment d'obstacle avant la zone des 1,1450/1,1460 du 9 et 10 mars. A noter également l'affaiblissement du franc suisse de -0,5% vers 1,075/E. ce mardi et les déclarations de Bruno Lemaire concernant une contraction de -11% du PIB français en 2020, ou de Gerard Darmanin annonçant un déficit de la Sécurité Sociale à -52,2MdsE et un déficit budgétaire de -220MdsE (presque 10% de notre PIB, avec déjà -92,2MdsE à fin avril) n'ont eu aucun retentissement.

