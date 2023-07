Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises : Euro et $ affaiblis à la veille chiffres inflation information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 19:57

(CercleFinance.com) - Le Dollar et l'Euro ont clairement souffert face aux autres devises de 'réserve', notamment face au Yen et au Franc suisse qui prennent respectivement +0,65%.

La Livre prend +0,5% contre le Dollar et l'euro alors que les taux longs britanniques battent un nouveau record à 4,70%.



La parité Euro/Dollar a peu fluctué: quasi stabilité à 1,100... mais une tendance à l'affaiblissement du billet vert chronique : -0,3% à 101,65 pour le $-Index.

L'euro aurait surement gagné plus de terrain si l'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne n'avait enregistré une nette baisse de -6,2 à -14,7 en juillet.

Notons que l'inflation en Allemagne a été confirmée à 6,8% en juin ce mardi.



Les cambistes semblent s'attendre à une 'bonne surprise' sur le front de l'inflation en cette veille de la publication du 'CPI' aux Etats Unis: ceci pourrait amener la FED et la BCE à modérer leur discours et montrer moins d'agressivité en matière de hausse des taux.