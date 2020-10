Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : Euro affaibli face $, la Livre rechute lourdement Cercle Finance • 13/10/2020 à 20:05









(CercleFinance.com) - L'Euro rechute lourdement (-0,65%) face au $, vers 1,1740 alors que la BCE poursuit ses achats et rajoute 20MdsE pour un bilan de 6.727MdsE, talonnant algébriquement la FED avec ses 7.080Mds$... mais cela représente en fait 7.930Mds$ et et cela représente symboliquement 66% du PIB de l'Eurozone. L'Euro est également affaibli par l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands: le baromètre mensuel ressort à 56,1 contre 77,4 en septembre (le consensus tablait sur un léger repli à 74): ceci provoque un recul de plus de 0,9% de la bourse de Francfort. L'E-Stoxx50 résiste cependant (-0,57% à 3.279Pts, grâce à ASML et ses +2,5%) malgré le repli de -1,1% à Madrid et -0,8% à Milan. Le Dollar a été peu impacté par l'inflation US: les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent (même score pour l'inflation 'core'), d'après le Département du Travail, conformément à ce que les économistes prévoyaient en moyenne. Par rapport à septembre 2019, l'indice des prix a augmenté de 1,4% en brut et de 1,7% hors éléments volatils. La livre a été la devise la plus faible ce mardi avec une chute de -1,05% face au Dollar vers 1,2930 (risque de Brexit sans accord, les craintes se ravivent). Le Dollar gagne également +0,7% face au Franc suisse à 0,9150.

