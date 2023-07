Devises : étroite irrégularité, le $ en termine à 1,1244 information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 19:56

(CercleFinance.com) - Journée quasi transparente sur le Forex où le Dollar termine parfaitement inchangé (Dollar Index complètement stable à 99,92 à l'issue d'une séance où la volatilité n'aura pas dépassé les 0,2% dans les 2 directions, l'Euro grappille 0,15% à 1,1244 face au $ (c'est néanmoins un nouveau record annuel et un plus haut depuis le 20 février 2022, c'est à dire à la veille de l'offensive russe en Ukraine).

Le prochain objectif pour l'E/$ se situe vers 1,1500 désormais (ex-zénith de début avril 2016 et début décembre 2018).



Le billet vert perd un peu de terrain également contre le Franc suisse et le $ canadien (-0,2%) mais en gagne face au Yen et à la Livre (+0,05% à +0,1%).



Peu de 'market movers' il est vrai au menu de ce lundi : le chiffre US du jour, c'était l'indice 'Empire State' du secteur manufacturier de la région de New York qui ralentit nettement ce mois-ci pour s'établir à +1,1 contre +6,6 en juin, mais c'est 'moins pire' que ce que prévoyait le consensus qui l'attendait en terrain négatif.



La Fed de New York précise que les nouvelles commandes et les expéditions des entreprises manufacturières ont augmenté, tandis que les délais de livraison se sont raccourcis et que les stocks ont continué de diminuer.



Les niveaux d'emploi ont légèrement augmenté, les hausses des prix des intrants et de vente ont continué de ralentir. Si les entreprises s'attendent à une amélioration des conditions, leur optimisme est resté modéré.



Le FOREX pourrait s'animer demain avec la publication des ventes de détail aux Etats-Unis, qui permettront de déterminer si la récente vigueur de la consommation aux Etats-Unis s'est poursuivie au mois de juin.

Il y a une véritable inquiétude sur le niveau de la consommation en Chine avec une croissance estimée à +0,8% au 2ème trimestre contre +1,3% attendu.