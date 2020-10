Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ en recul, encore 24H pour adopter le Covid plan Cercle Finance • 19/10/2020 à 19:59









(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur le $ qui cède -0, à -0,6% face à de nombreuses devises comme l'Euro (-0,55% vers 1,1780), face au Franc suisse (-0,55% à 0,91), la Livre (-0,45% à 1,297). Le Dollar ne cède rien en revanche contre le Yen (à 105,45) et s'effrite de 0,2% face au $ canadien (à 1,3250). Nancy Pelosi a fixé un ultimatum à mardi soir -aux parlementaires républicains notamment- pour parvenir à un accord sur un 'stimulus package' de 1.800Mds$ proposé par son groupe démocrate. Même Donald Trump s'est prononcé en faveur d'un 'stimulus'... mais il pourrait de nouveau opérer une volte-face (ce n'est pas le Covid-plan qu'il espérait) et l'adoption se trouverait repoussée au-delà du 3 novembre. Cela porterait un sérieux coup au Dollar.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.