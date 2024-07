Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: en ordre dispersé, l'or en net repli sous les 2400$ information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:43









(CercleFinance.com) - Les paires de devises ont évolué un peu dans tous les sens par rapport au Dollar.

Une devise se distingue cependant puisque le Franc suisse gagne 0,5% face au $, +0,7% face à la £ et +0,3% face à l'euro.

La Livre a donc fait preuve de faiblesse avec -0,2% face au $ et -0,4% face à l'Euro.

Le '$ Index' s'effrite de -0,1% vers 104,30 : s'il gagne 0,2% face au yen il en perd autant face à l'Euro, vers 1,0860.



La fermeté de l'Euro peut apparaître paradoxale car l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé de 88,6 en juin vers 87 en juillet, baisse 'beaucoup plus importante que le consensus (88,9)', mais plus proche de la prévision de Capital Economics (87,5).

Et c'est pire en France : le climat des affaires en France -comme c'était très prévisible- se dégrade fortement en juillet par rapport au mois précédent, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd cinq points à 94 et se situe ainsi à son plus bas niveau depuis février 2021.



Les 'chiffres US du jour' pouvaient symétriquement redonner un peu de vigueur au billet vert puisque le PIB des Etats-Unis a augmenté à un rythme annualisé de 2,8% au deuxième trimestre 2024 (soit un doublement par rapport au 'T1'), selon une première estimation du Département du Commerce, dépassant ainsi largement les attentes comme celles de Jefferies (+1,6%).



Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses de consommation, des investissements dans les stocks et des investissements des entreprises.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à +2,6%, contre une augmentation de +3,4% au premier trimestre.

En donnée 'core' (hors prix de l'alimentation et de l'énergie) l'indice est ressorti en baisse de -20%, de +3,7% à +2,9% d'un trimestre sur l'autre.



En revanche, les commandes de biens durables sont reparties ont rechuté de 6,6% le mois passé (après +0,1% en mai) en raison d'une baisse de 20,5% des commandes d'équipements de transport, un poste très volatil.



Hors transport, les commandes de biens durables affichent en revanche une hausse de 0,5%, un chiffre bien supérieur à la progression de 0,2% qui était envisagée par les économistes.



Enfin, le Département du Travail annonce avoir enregistré 235 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 15 juillet, un chiffre en repli de 10 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 243 à 245 000.



Il est noter que l'épisode de correction sur les indices boursiers impacte négativement l'Or qui reperd -2% vers 2.360$/Oz et subit un désarrimage par rapport au billet vert, mais également par rapport aux taux d'intérêt, comme s'il était victime de liquidations pour colmater les brèches par ailleurs.

Le contexte géopolitique tendu au Proche Orient, l'absence d'avancée vers un processus de paix en Ukraine (l'UE et l'OTAN n'en veulent pas) n'expliquent pas non plus le repli du métal précieux vers ses niveaux du 8/9 juillet.







