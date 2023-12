Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: en ordre dispersé, l'Euro surprend à la hausse information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 18:49









(CercleFinance.com) - Le Dollar reprend quelques fractions ce lundi (le $ Index est quasi stable à 102,55) et confirme l'arrêt de la glissade amorcée depuis ses sommets du 10 et 11 décembre.

Il aurait pu gagner un peu plus de terrain vu son rebond de +0,6% face au Yen et de +0,25% face à la Livre mais il recule face au Franc suisse (-0,25%) et à l'euro.



L'euro reprend de façon contre-intuitive peu de terrain (+0,3% à 1,0930) alors que l'indice IFO (le baromètre du moral des entrepreneurs allemands) a déçu: il a chuté de manière inattendue de 87,2 vers 86,4 en décembre.



Le consensus tablait au contraire sur un chiffre en hausse vers 87,8.

Les cambistes s'attendent à une semaine calme avec en point d'orgue les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains qui tomberont seulement jeudi (ils incluent l'indice d'inflation 'PCE' très suivi par la Fed).









