Devises: $ en légère hausse, le Yuan plombé par PMI services

(CercleFinance.com) - Les cambistes sont en mode 'pause' à quelques heures de la publication des 'minutes': le Dollar Index grappille +0,2% à 103,2, l'Euro reculant marginalement de -0,1% vers 108,7.



La journée aurait pu coûter plus cher à l'Euro alors que les 'PMI' dans l'Eurozone trahissent un forte baisse de l'activité.



A l'inverse, l'économie US montre toujours des signes de résilience : les commandes à l'industrie américaine se sont encore accrues de +0,3% en mai, après une hausse de 0,3% en avril (chiffre révisé par rapport à +0,4% annoncé initialement), selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie après trois mois consécutifs de repli, repartent en légère hausse, à +0,3%.

Enfin, les stocks reculent pour la 3e fois en l'espace de quatre mois, à -0,2% entraînant un léger recul du ratio des stocks sur livraisons, celui-ci passant de 1,50 en avril à 1,49 en mai.

A l'inverse, le résultat des enquêtes PMI en zone euro démontrent une fois encore que nos économies sont tombées en contraction (PMI global en recul de 52,8 vers 49,9) et la France n'est pas épargnée avec un vrai basculement de l'activité globale de 52,5 vers 48 dans le secteur privé.

La pression exercée par le niveau élevé des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne commence à se faire durement ressentir dans le secteur immobilier (chute de 25% de l'activité construction).



La mauvaise nouvelle 'macro' du jour provient de Chine dont l'indice PMI des 'services' calculé par Caixin/S&P a décroché de 57 vers 53,9 alors qu'une stabilité était attendue.

Ceci explique le lourd repli du Yuan de -0,45% vers 7,2470, ce qui porte son repli annuel à plus de 5%.











