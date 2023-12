Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: $ en léger repli, chiffres US contrastés, WTI à -4% information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 22:32









(CercleFinance.com) - Le Dollar progresse -un peu- (+0,15%), l'euro faiblit -plus nettement- et cède -0,3% vers 1,0765.



Le $-Index grappille +0,15% vers 104,15 seulement, car il ne grappille que 0,15% face au yen et moins de 0,1% face au Franc suisse et au $-Canadien.



Le Dollar devrait logiquement poursuivre son redressement, du fait de sa relation inverse avec le pétrole : le baril de pétrole 'WTI' dévisse en mode 'capitulation' (-10% depuis fin novembre).

Le WTI a chuté sous les 70$ pour la première fois depuis début juillet, jusque vers 69,25$, au plus bas en clôture depuis le 28 juin... et le gaz naturel plonge également de -6%.



Le Dollar peut cependant avoir pâti de la faiblesse des chiffres du cabinet ADP: selon sa dernière enquête, le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que 103.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes.

Cet indicateur, qui tombe deux jours avant la statistique officielle très attendue du Département du Travail -le 'NFP', est venu provoquer une nouvelle décrue des rendements obligataires.



Les investisseurs ont également pris connaissance d'une productivité non-agricole revue de +0,5% à la hausse, à 5,2% au troisième trimestre (alignement parfait sur le PIB), après une hausse de 4,7% en estimation préliminaire.



Enfin, le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à 64,3 milliards de dollars en octobre, par rapport à celui de 61,2 milliards du mois précédent... cela fait longtemps que l'accumulation des déficits US ne perturbe plus ni Wall Street ni les cambistes.





