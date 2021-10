Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ en léger repli après le PPI et le chômage hebdo information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 23:56









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est encore replié (le '$ Index' s'effrite de -0,1%) mais se stabilise face à l'Euro, vers 1,159/1,1620. Le rendement des T-Bonds s'est de nouveau replié de -3Pts en fin de journée aux US... mais moins que celui des Bunds (-5Pts) ou des BTP italiens (-6Pts). Donc le différentiel de rémunération n'apparaît pas un facteur pertinent. Plusieurs membres de la FED se sont exprimés pour 'rectifier' la ligne officielle sur l'inflation : elle ne sera pas si transitoire que prévu... 'et il n'y a pas de honte à l'admettre' pour Richard Clarida. Mais les anticipations inflationnistes ont été tempérées par le 'PPI' américain (indice des prix à la production) qui ressort en dessous des attentes, à +0,5% au lieu de +0,6%, et en donnée 'core', hors énergie (les prix de l'essence ont bondi de 2,8% d'un mois sur l'autre), c'est même la 'divine surprise' puisque le 'PPI' ne progresse que de +0,2% au lieu de +0,5% estimé. Les investisseurs s'empressent d'occulter l'augmentation des prix à la production de 8,6% sur 12 mois, leur progression la plus marquée depuis l'introduction de cet indicateur en glissement annuel, en 2010... car la dynamique des prix à la production semble ralentir. Autre chiffre réjouissant, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de -36.000 la semaine du 4 octobre aux Etats-Unis pour s'établir à 293 000 contre 329 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, indique le département du travail américain. Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, précise le rapport.

