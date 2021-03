Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : $ en gain de 0,5%, record annuel contre E à 1,1850 Cercle Finance • 08/03/2021 à 19:57









(CercleFinance.com) - L'Euro s'enfonce encore de -0,5% face au Dollar qui établit un nouveau record annuel à 1,1850. L'Euro enfonce le support des 1,193/E qui remontait à mi-août puis début septembre : il semble bien parti pour s'en aller tester les 1,183, c'est à dire la base de son canal baissier court terme. Si la tendance se prolongeait de 1 mois, c'est le support des 1,1630 (des 25 septembre et 2 novembre) qui pourrait être testé. Le Dollar continue à l'évidence de bénéficier de la nette hausse de sa rémunération (+6Pts à 1,612%), en absolu comme en relatif face à l'Euro, ainsi que face au Yen ou au Franc suisse (il gagne également 0,5% à 108,9/JPY et 93,5ChF respectivement). Et les cambistes s'attendent à une communication très 'colombe' de la BCE ce jeudi, Christine Lagarde devrait avoir à coeur d'apaiser les craintes de repentification de la courbe des taux en Europe. Le Dollar aurait pu être affaibli par le vote du 'package' de 1.900Mds$ ce weekend, mais c'était dans les cours depuis longtemps et les cambistes privilégient le facteur 'relance'. Et l'Euro a pu être affaibli ce lundi par la chute de la production industrielle en Allemagne : -2,5% en janvier -en séquentiel- par rapport à décembre selon Destatis (impact négatif de la fin de la TVA réduite au 31 décembre entraînant une baisse de 12,1% de la production automobile en janvier), et de -4,2% sur 12 mois. Le marché prendra connaissance demain des derniers chiffres du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre puis, mercredi, des données concernant l'inflation aux Etats-Unis, un indicateur qui sera suivi de près compte tenu des récentes interrogations entourant l'évolution des prix.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.