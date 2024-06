Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: $ efface son repli de lundi, le Yen défend les160/$ information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 18:45









(CercleFinance.com) - Retour à la case départ pour l'Euro qui efface ses gains de la veille (avec -0,3% vers 1,0700) face à un Dollar qui reprend 0,25% vers 105,7.



Le Dollar reste inchangé face au Yen qui s'efforce (probablement grâce au soutien de la BoJ) de ne pas enfoncer le palier historique des 160, avec une stabilisation vers 159,75.

Le 'cable' ($/£) reste figé vers 1,2680, le Franc suisse lâche -0,25% vers 0,8945/$.



Les cambistes restent circonspects en vue du débat Biden/Trump jeudi soir et de la parution, prévue vendredi, de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Côté 'stats', la confiance du consommateur américain s'est dégradée en juin, mais dans une ampleur un peu moins marquée que prévu, à en croire l'indice de l'organisation patronale Conference Board publié mardi.



L'indice pour le mois qui s'achève s'affiche à 100,4 alors que les économistes l'attendaient à 100. L'indice pour le mois de mai a lui été révisé en baisse, à 101,3 contre 102.



Le sous-indice du sentiment du consommateur sur la situation présente est remonté à 141,5 contre 140,8 le mois précédent, mais celui sur sa situation à venir est retombé à 73 après 74,9 en mai.



A en croire le ConfBoard, la solidité du marché du travail permet pour l'instant de compenser les inquiétudes des ménages sur le futur.







