Devises : écarts minimalistes, aucun catalyseur ce lundi

(CercleFinance.com) - Entame de semaine ultra-calme sur le FOREX avec peu d'écarts supérieurs à 0,05% en valeur absolue sur les principales paires de devises.

Le $-Index s'effrite de -0,04% vers 103,25, ce qu'illustre assez bien le 'mix' d'effritement de -0,05% de l'Euro à 1,0893 et la hausse de 0,05% du $/yen vers 148,05... et la stagnation face au Franc suisse.



Les cambistes semblent mettre l'arme au pied à 72H de la réunion de politique monétaire la Banque centrale européenne (ce jeudi), qui précédera celle de la Fed, attendue la semaine prochaine.



Au vu des déclarations de Christine Lagarde, mercredi dernier à Davos, l'institut basé à Francfort devrait résister aux appels du marché en faveur d'une baisse des taux dès le mois de mars.



'Il est fort probable que les investisseurs soient déçus', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A très court terme, ce n'est pas dans l'intérêt de la BCE d'en dévoiler trop sur la date de la première baisse des taux et sur le rythme du processus d'assouplissement', ajoute-t-il.



La semaine sera par ailleurs rythmée par les indices d'activité PMI pour l'Europe, attendus mercredi, puis la première estimation de la croissance américaine de quatrième trimestre, qui tombera jeudi.











