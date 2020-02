Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : E/$ stable, forte hausse du Yen qui prend 3% hebdo Cercle Finance • 28/02/2020 à 20:03









(CercleFinance.com) - Le Yen s'envole de +1,4% face au Dollar et à l'Euro à 108 et 118,4 respectivement. Le Dollar est affaibli par l'effondrement de la rémunération offerte par les T-Bond et T-Bills. Les T-Bonds affichent de nouveaux planchers historiques avec 1,146% sur le '10 ans' et seulement 0,91% sur le '2 ans' (-44Pts en 5 séances): les marchés obligataires 'pricent' 2 baisse de taux d'ici fin avril (dont 95% de probabilité mi-mars), plus une 3ème en juin (à 55%)... et une 4ème avant fin 2020 (60%). Cette détente verticale des taux est à rapprocher d'une flambée du 'VIX' qui a flirté avec les 50 (+13% à 49,3), c'est à dire le 'zone de panique' testée en février 2018 ('volatgeddon') et août 2015 (dévaluation du Yuan par la PBOC). A Wall Street, le Dow Jones (-3%) affiche pour la 3ème fois de son histoire plus de 1.000Pts de repli en intraday (-850Pts à 19H45)... les 2 précédentes occurrences remontant lundi et jeudi! Des liquidations massives d'actions entraînent des liquidations tout aussi massives de positions 'longues $' sur le FOREX qui semblent rapatriées vers le Japon.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.